Фермин Алдегер може да стане Новобранец на годината в MotoGP още този уикенд

Само две седмици след като спечели своята първа победа в MotoGP, триумфирайки в Гран При на Индонезия, Фермин Алдегер ще може да си гарантира и приза за Новобранец на годината в кралския клас за сезон 2025.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

Това ще се случи, ако той завърши предстоящия уикенд за Гран При на Австралия с аванс от поне 111 точки пред Ай Огура. В момента разликата между двамата е точно толкова – 111 пункта, което означава, че Алдегер ще стане Новобранец на годината, ако не загуби нито една точка от Огура в спринта и състезанието на „Филип Айлънд“ в събота и неделя.

Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

През миналата година Новобранец на годината стана Педро Акоста, чийто триумф беше предизвестен с оглед факта, че той беше единственият новак, който участва в MotoGP през сезон 2024. Същата беше ситуацията и година по-рано, когато призът отиде в ръцете на Аугусто Фернандес.

Реално последният пилот, който е трябвало да се бори с конкуренция, за да спечели трофея за Новобранеца на годината, беше Марко Бедзеки през 2022 година. Тогава Бедзеки завърши кампанията с актив от 111 точки, побеждавайки Фабио Ди Джанантонио (24), Раул Фернандес (14), Реми Гарднър (13) и Дарин Биндър (12), които бяха останалите дебютанти в MotoGP.

А най-успешният новак в модерната история на кралския клас си остава Марк Маркес, който спечели световната титла в своя дебютен сезон в MotoGP през 2013 година с шест победи. Освен него и Алдегер победи в своите първи години от началото на MotoGP-ерата насам са имали още Дани Педроса (2006, 2 победи), Хорхе Лоренцо (2008, 1 победа), Брад Биндър (2020, 1 победа) и Хорхе Мартин (2021, 1 победа).

Снимки: Gettyimages