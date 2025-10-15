Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фермин Алдегер може да стане Новобранец на годината в MotoGP още този уикенд

Фермин Алдегер може да стане Новобранец на годината в MotoGP още този уикенд

  • 15 окт 2025 | 18:40
  • 195
  • 0

Само две седмици след като спечели своята първа победа в MotoGP, триумфирайки в Гран При на Индонезия, Фермин Алдегер ще може да си гарантира и приза за Новобранец на годината в кралския клас за сезон 2025.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

Това ще се случи, ако той завърши предстоящия уикенд за Гран При на Австралия с аванс от поне 111 точки пред Ай Огура. В момента разликата между двамата е точно толкова – 111 пункта, което означава, че Алдегер ще стане Новобранец на годината, ако не загуби нито една точка от Огура в спринта и състезанието на „Филип Айлънд“ в събота и неделя.

Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух
Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

През миналата година Новобранец на годината стана Педро Акоста, чийто триумф беше предизвестен с оглед факта, че той беше единственият новак, който участва в MotoGP през сезон 2024. Същата беше ситуацията и година по-рано, когато призът отиде в ръцете на Аугусто Фернандес.

Реално последният пилот, който е трябвало да се бори с конкуренция, за да спечели трофея за Новобранеца на годината, беше Марко Бедзеки през 2022 година. Тогава Бедзеки завърши кампанията с актив от 111 точки, побеждавайки Фабио Ди Джанантонио (24), Раул Фернандес (14), Реми Гарднър (13) и Дарин Биндър (12), които бяха останалите дебютанти в MotoGP.

А най-успешният новак в модерната история на кралския клас си остава Марк Маркес, който спечели световната титла в своя дебютен сезон в MotoGP през 2013 година с шест победи. Освен него и Алдегер победи в своите първи години от началото на MotoGP-ерата насам са имали още Дани Педроса (2006, 2 победи), Хорхе Лоренцо (2008, 1 победа), Брад Биндър (2020, 1 победа) и Хорхе Мартин (2021, 1 победа).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

  • 15 окт 2025 | 16:02
  • 738
  • 1
Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

  • 15 окт 2025 | 15:35
  • 554
  • 0
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

  • 15 окт 2025 | 15:22
  • 361
  • 0
Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

  • 15 окт 2025 | 14:55
  • 1934
  • 0
Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 4894
  • 0
Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 1136
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 8644
  • 11
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 21654
  • 16
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 23049
  • 29
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 14551
  • 73
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 22617
  • 29
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 9645
  • 6