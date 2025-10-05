Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

  • 5 окт 2025 | 11:30
  • 177
  • 0
Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

Фермин Алдегер остана почти безмълвен след първата си победа в MotoGP, която той завоюва по-рано днес, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Индонезия.

След финала испанецът беше залят от много емоции и съответно беше изключително кратък в своето телевизионно интервю преди качването си на подиума. В него той намери сили единствено да благодари на всички, които са повярвали в него и каза, че той и екипът му не трябва да се отпускат след това успех.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

„Не мога да повярвам. Много съм щастлив. Искам да благодаря на всички хора около мен – семейството ми, Дукати и отборът на Грезини. Като за новак аз се справям невероятно. Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух, благодаря на всички“, коментира победителят в Гран При на Индонезия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

  • 5 окт 2025 | 08:57
  • 1016
  • 0
Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

  • 5 окт 2025 | 07:59
  • 2008
  • 0
Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

  • 5 окт 2025 | 07:28
  • 3121
  • 0
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 10728
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 5 окт 2025 | 06:03
  • 16936
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 5 окт 2025 | 06:02
  • 6455
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 11427
  • 64
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 121229
  • 193
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 10728
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 55681
  • 22
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 5637
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 2572
  • 0