Фермин Алдегер: Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух

Фермин Алдегер остана почти безмълвен след първата си победа в MotoGP, която той завоюва по-рано днес, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Индонезия.

След финала испанецът беше залят от много емоции и съответно беше изключително кратък в своето телевизионно интервю преди качването си на подиума. В него той намери сили единствено да благодари на всички, които са повярвали в него и каза, че той и екипът му не трябва да се отпускат след това успех.

„Не мога да повярвам. Много съм щастлив. Искам да благодаря на всички хора около мен – семейството ми, Дукати и отборът на Грезини. Като за новак аз се справям невероятно. Не трябва да се отпускаме, а да продължим в същия дух, благодаря на всички“, коментира победителят в Гран При на Индонезия.

Снимки: Gettyimages