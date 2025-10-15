Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо тази старомодна технология продължава да се използва във Формула 1?

Защо тази старомодна технология продължава да се използва във Формула 1?

  • 15 окт 2025 | 17:33
  • 1048
  • 0

Формула 1 често бива определяна като „най-високотехнологичният спорт на планетата“, но въпреки това отборите продължават да разчитат на някои доста елементарни и старомодни технологии по време на състезанията.

Една така технология са табелите, с които тимовете съобщават определена информация на своите пилоти, докато те са на пистата. В миналото това е бил единственият метод отборите да комуникират със състезателите си, но в днешно време те разчитат основно на радиовръзката, която позволява двупосочна комуникация, а не само еднопосочна.

Въпреки това отборите продължават да разчитат и на елементарните табели, с които могат да съобщят сравнително малко информация на своите пилоти – обикновено тя включва позицията, оставащите обиколки и разликите отпред и отзад. Но каква е причината тази старомодна технология все още да се използва в един толкова напреднал от технологична гледна точка свят?

Обяснението е много просто, а ние го намираме в един от последните постове в блога на Ред Бул: „За разлика от радиата, табелите не се повреждат“.

Верстапен е имал проблеми с радиото в последните обиколки в Канада
Верстапен е имал проблеми с радиото в последните обиколки в Канада

В днешно време повредите в радиовръзката са сравнително рядко явление, но в миналото ситуацията е била доста по-различна. Имало е случай, в който радиовръзката на Айртон Сена с неговия тим е била прекъсната заради комуникация между хора от кетъринг фирмата на въпросното състезание, които са използвали същата честота.

Снимки: Imago

