Обсъжда се въвеждането на шеста смяна и увеличението на броя на играчите в групата

На общото събрание на организацията на Европейските футболни клубове (EFC, бивша ECA), което се е провело през миналата седмица в Рим, се е обсъждала темата за въвеждането на шеста смяна в мачовете. Това е една от мерките, които се планира евентуално да се вземат, за да се облекчи натоварването на играчите. Според "Би Би Си" точката не е била официално включена в дневния ред, но клубовете са провели редица неформални дискусии в тази посока. Другата идея е увеличаването на бройката на играчите, които могат да бъдат използвани в съответния мач, от 25 до 28 футболисти.

За да се стигне до такава промяна, Международният съвет на футболните асоциации (IFAB), който определя правилата във футбола, първо ще трябва да препоръча това нововъведение.

В момента шеста смяна е позволена само за заменянето на играч, при който има съмнение за сериозна травма на главата.