Таня Гатева: Иска ми се да завършим без грешка в квалификациите

  • 15 окт 2025 | 16:15
Таня Гатева: Иска ми се да завършим без грешка в квалификациите

Селекционерът на представителния тим за жени на България Таня Гатева беше сред гостите на церемонията, с която бяха почетени баскетболистките от националния отбор, спечелили олимпийски сребърни медали от Москва 1980. 45-ата годишнина беше отбелязана с емоционално тържество в Музея на спорта на Националния стадион "Васил Левски".

"Изпитвам изключителна гордост, чест и винаги, когато ги видя изпитвам страшна гордост, че мога да ги познавам. Тези хора, тези жени са велики. Те носят една велика история след себе си. С част от тях съм контактувала през годините. Други, като Надка Голчева, която е моята първа треньорка и която, няма да забравя, дойде в училище и каза "Стани, утре в зала Сливница" и така до ден днешен баскетболът е моят живот", коментира през БТА Гатева, а по повод настоящия състав на България, тя заяви:

"Смятам, че отборът, който започва квалификация следващия месец носи същите тези черти във вените си, борбен характер и дух, и имаме голяма възможност да класираме България на Европейско първенство."

"Ние направихме доста стъпки. Вече поредната стъпка е, че ми се иска да завършим този квалификационен прозорец и следващия, който предстои догодина, без грешка, защото след това влизат по-силните отбори и ние трябва да имаме шанс да се класираме. Смятам, че отборът вече е подреден, щабът е наясно и всеки си знае задачата. Страшно сме мотивирани. Момичетата идват със страшен ентусиазъм и имат по-голямо желание от нас да направят тази стъпка", каза още Таня Гатева.

Отборът ще стартира подготовката на 9 ноември с тренировъчен лагер в София, а първият мач на националките в евроквалификациите ще бъде гостуване  на Азербайджан на 12 ноември. Селекцията на старши треньора Таня Гатева ще играе още срещу участника от последното европейско Черна гора, който финишира на 15-а позиция и тима на Украйна. За втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 ще се класират първите два тима от всяка от седемте групи.

Попитана за националките, които играят в чужбина и за факта, че българското първенство при жените през сезон 2025/2026 ще се проведе с три отбора, Гатева отговори:

"Момичетата, които идват в националния отбор - наистина те играят в силни отбори в Европа и всички идват в добра форма. Надявам се и да са здрави. Това е положителното. Но за българското първенство искам да кажа собственото си мнение. Досега имаше пет-шест отбора, които, примерно, три-четири от тях бяха само с деца. Разликата беше огромна - 60 точки, а за мен това не е процес, в който ние можем да развиваме нещо, а моментното състояние тази година са три конкурентоспособни отбора. Единият участва в Адриатическа лига, а другият в Еврокъп. Рилски спортист са с чужденки, а вече и те участват в Адриатическата лига, така че имаме три конкурентоспособни отбора и смятам, че времето, ако направим още два-три такива, естествено факторите са много и създадем млади състезателки, защото наистина в момента, ако иска някой да направи отбор и дори има финансите, е много трудно да го направи. Така че ние клубовете, които работим, трябва да подадат тези състезателки. Смятам, че имаме таланти, така че смятам с една правилна работа, с времето и правилните хора, това може да се случи."

