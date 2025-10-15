Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

Формула 1 е може би най-ексклузивният спорт на планетата и достигането до него не само, че е много трудно, но и много скъпо.

Често сред тези разходи, които са свързани предимно с участия в младежките шампионати, влизат още тестове във Формула 1 и участия в официални свободни тренировки. Но колко точно струва една така подготвителна програма, която дори не гарантира бъдещо участие на титулярна позиция в световния шампионат?

Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

Отговорът на този въпрос можем да намерим в документите, които бяха представени като доказателство пред съда като част от процеса между Макларън и четирикратния шампион в Индикар Алекс Палоу. Испанецът беше част от програмата на британския тим между от началото на 2022 година до лятото на 2023, когато беше и официалният резервен пилот на Макларън.

Според твърденията на Палоу от Макларън са му били гарантирали, че ще бъде титуляр на отбора през 2024 година, но в хода на сезон 2023 му е станало ясно, че това няма да се случи и затова той е предпочел да остане част от екипа на Чип Ганаси в Индикар. От Макларън твърдят, че такова нещо не е имало и Палоу им дължи определена сума за участията си в тестове със стар автомобил на отбора, както и в първата свободна тренировка преди Гран При на САЩ през 2022 година.

А от документите, представени пред съда в Лондон, става ясно колко е заплатил Рио Хиракава за своето участие в една петъчна тренировка в Абу Даби през 2024 (на водещата снимка) и два теста със стар болид. За това удоволствие японецът е заплатил „скромните“ 3.5 милиона долара, а в края на 2024 година той се раздели с Макларън и първоначално премина в Алпин, а по-късно в Хаас. През този сезон Хиракава, който е титуляр на Тойота в Световния шампионат за издръжливост (WEC) има участия в три петъчни тренировки – една с Алпин и две с Хаас, а отделно има и няколко теста с американски тим, който в технологично партньорство с Тойота.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages