Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 322
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Все повече се увеличава вероятността Григор Димитров да не се завърне на корта до края на настоящия сезон. Най-добрият български тенисист беше заявил участие на АТР 500 турнира във Виена (20-26 октомври), но организаторите заличиха лицето му от промо плаката за събитието. Името му също вече не фигурира в списъка с участници за 2026 г.

Преди по-малко от седмица 34-годишният хасковлия се отказа от участие на АТР 250 в Стокхолм, където се очакваше да направи дългоочакваното си завръщане. Димитров продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул. Тежката травма той получи по време на мача си с Яник Синер в четвъртия кръг на “Уимбълдън” в началото на юли.

Григор Димитров отказа участие в Стокхолм
Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

Заради дългата пауза Григор се срина в световната ранглиста. Преди началото на “Уимбълдън” той беше 21-ви в класацията на АТР, но в понеделник напусна топ 30 за пръв път от 2023 година и вече е 32-ри.

Григор Димитров извън топ 30 за пръв път от 2023-та
Григор Димитров извън топ 30 за пръв път от 2023-та

Миналата година Григор Димитров достигна до осминафиналите във Виена, където загуби в оспорван, красив и драматичен дуем с 27-ия в света по онова време Томас Махач със 7:6(5), 4:6, 3:6.

Сега в програмата на първата ракета на България а сезон 2025 сега остава единствено последният “Мастърс 1000”. Той ще се проведе в Париж от 27 октомври до 2 ноември.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 15 окт 2025 | 08:44
  • 585
  • 0
Беретини отстрани сънародник на старта в Стокхолм

Беретини отстрани сънародник на старта в Стокхолм

  • 15 окт 2025 | 06:00
  • 764
  • 0
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

  • 15 окт 2025 | 05:38
  • 448
  • 0
Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира в Алмати

Александър Шевченко се класира за втория кръг на турнира в Алмати

  • 15 окт 2025 | 04:49
  • 1095
  • 0
Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

  • 14 окт 2025 | 19:19
  • 2212
  • 0
Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 169487
  • 516
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 73897
  • 73
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 21779
  • 80
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 32375
  • 4
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 19637
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 15810
  • 6