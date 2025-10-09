Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

Григор Димитров отказа участие в Стокхолм

  • 9 окт 2025 | 16:03
Григор Димитров няма да участва на турнира в Стокхолм ATP 250, където бе записан за участието и трябваше да направи така чаканото си завръщане, обявиха организаторите. Българинът продължава да се възстановява след операция на разкъсан гръден мускул, като той получи тежката травма в мача срещу Яник Синер в осминафинала на "Уимбълдън", в който водеше с 2:0 сета.

Мястото на Григор Димитров в схемата на турнира ще бъде заето от американеца Себастиан Корда. Българинът може би се отправя към финал на сезона си, без да се завърне в игра и ще се готви за първия турнир от Големия шлем през 2026 - Откритото първенство на Австралия през януари.

Отсъствието на Димитров в шведската столица ще го свали още в световната ранглиста, тъй като той игра финал миналата година в Стокхолм и ще загуби точки.

Снимки: Imago

