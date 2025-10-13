Григор Димитров извън топ 30 за пръв път от 2023-та

Григор Димитров се срина с пет места и изпадна от топ 30 на световната ранглиста. Най-добрият български тенисист е извън корта от юли насам, след като разкъса гръден мускул в мача си от четвъртия кръг на “Уимбълдън” срещу Яник Синер.

Миналата седмица се проведе “Мастърс”-а в Шанхай, на който Григор достигна до 1/8-финалите през 2024 година. Заради неучастието му в турнира през този сезон от неговия актив бяха извадени нови 100 точки и така с 1545 той се смъкна на 32-ра позиция в класацията на АТР. 34-годишният хасковлия беше изправарен от Лусиано Дардери, Артур Риндеркнеш, Талон Грийкспор, Артур Фис и Франсис Тиафо.

Григор Димитров напуска топ 30 за пръв 2023 година.

За съжаление, неговото отстъпление ще продължи, тъй като той отказа участие и на турнира в Стокхолм, на който миналия сезон достигна до финала.

Втората ракета на България Димитър Кузманов прогресира с три места до №258 с актив от 212 точки.

Илиян Радулов загуби 44 позиции и от днес е №516 с 81 точки. С осем места по-надолу в сравнение с миналата седмица е Пьотр Нестеров - №533 със 77 точки.

№1 в света остава испанецът Карлос Алкарас с 11 340 точки, а италианецът Яник Синер с 10 000 и германецът Александър Зверев с 5930 точки допълват топ 3.

Най-печеливши през тази седмица са изненадващите финалисти в Шанхай Артур Риндеркнеш и Валентан Вашеро. Риндеркнеш прогресира с 26 места и е №28, а шампионът Вашеро направи огромен скок от 164 места и вече е №40.