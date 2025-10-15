Беретини отстрани сънародник на старта в Стокхолм

Италианският тенисист Матео Беретини се класира за втория кръг на турнира ATP-250 в Стокхолм, Швеция след победа над сънародника си Джулио Дзепиери с 6:4, 6:2. Мачът продължи един час и 20 минути.

Беретини пласира четири аса, допусна две двойни грешки и реализира четири от осемте си точки за пробив.

Във втория кръг на турнира в Стокхолм Матео Беретини ще се изправи срещу французина Юго Умбер.

В любопитна семейна битка между братята Имер, по-големият Елиас елиминира по-малкия си брат Микаел Имер. 29-годишният тенисист надделя с 6:2, 7:6(4) в осмата среща между братя на ниво АТП тур от 1990 г. насам и втората този сезон, след аржентинските братя Франсиско Серундоло и Хуан Мануел Серундоло, които се изправиха един срещу друг в Буенос Айрес.

Хърватският ветеран Марин Чилич също преодоля първия кръг в Стокхолм след успех над норвежкия представител Николай Будков Кяер със 7:5, 6:3.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages