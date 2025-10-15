Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

  • 15 окт 2025 | 05:38
  • 149
  • 0
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Денис Молчанов (Украйна) победиха с 6:4, 7:6(4) американците Трей Хилдърбранд и Тиодор Уайнгар. Срещата продължи 91 минути.

Донски и Молчанов спечелиха първия сет с един пробив във петия гейм. Във втората част те поведоха с 5:3, допуснаха изравняване при 5:5, но спечелиха тайбрека със 7-4 точки.

За място на полуфиналите Донски и Молчанов ще играят срещу първите поставени в схемата на двойки Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна на старта

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна на старта

  • 14 окт 2025 | 19:19
  • 1815
  • 0
Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 814
  • 0
Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

  • 14 окт 2025 | 17:06
  • 787
  • 0
Стаматова и Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Ираклион

Стаматова и Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Ираклион

  • 14 окт 2025 | 16:57
  • 865
  • 0
№3 в схемата Елизе Мертенс с успешен старт в Осака

№3 в схемата Елизе Мертенс с успешен старт в Осака

  • 14 окт 2025 | 16:41
  • 469
  • 0
Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 20475
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 136011
  • 448
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 59081
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 9826
  • 33
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 18559
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 10815
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 10354
  • 4