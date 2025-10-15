Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър“ в Италия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Олбия (Италия) с награден фонд 181 250 евро.

Донски и Денис Молчанов (Украйна) победиха с 6:4, 7:6(4) американците Трей Хилдърбранд и Тиодор Уайнгар. Срещата продължи 91 минути.

Донски и Молчанов спечелиха първия сет с един пробив във петия гейм. Във втората част те поведоха с 5:3, допуснаха изравняване при 5:5, но спечелиха тайбрека със 7-4 точки.

За място на полуфиналите Донски и Молчанов ще играят срещу първите поставени в схемата на двойки Клийв Харпър (Канада) и Дейвид Стивънсън (Великобритания).