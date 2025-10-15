Популярни
България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
Десподов: Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас

  • 15 окт 2025 | 00:00
  • 916
  • 1

Капитанът на националния отбор на БългарияКирил Десподов, беше разочарован след поражението с 0:4 от Испания.

„Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Особено загубата срещу Турция се прие по-тежко. Трябва да реагираме по начин, по който да оправим нещата. Знаем колко е тежка групата. Всичко, което говорим, са клишета. Не успях да отбележа, за съжаление. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Испания владееше повече топката, а ние бягахме. Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас. Ние трябва да работим за националния отбор на България. Всички сме заедно в това положение“.

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 109746
  • 383
Тодор Павлов: Заслужена победа!

Тодор Павлов: Заслужена победа!

  • 14 окт 2025 | 21:34
  • 1162
  • 0
Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

  • 14 окт 2025 | 21:14
  • 7211
  • 5
Петко Панайотов: Трябваше да си решим мача по-рано

Петко Панайотов: Трябваше да си решим мача по-рано

  • 14 окт 2025 | 21:07
  • 1793
  • 0
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48274
  • 69
Испания пусна специални шалове за мача с България

Испания пусна специални шалове за мача с България

  • 14 окт 2025 | 19:43
  • 1167
  • 1
