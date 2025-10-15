Десподов: Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас

Капитанът на националния отбор на България – Кирил Десподов, беше разочарован след поражението с 0:4 от Испания.

„Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Особено загубата срещу Турция се прие по-тежко. Трябва да реагираме по начин, по който да оправим нещата. Знаем колко е тежка групата. Всичко, което говорим, са клишета. Не успях да отбележа, за съжаление. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Испания владееше повече топката, а ние бягахме. Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас. Ние трябва да работим за националния отбор на България. Всички сме заедно в това положение“.