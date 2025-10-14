Катар се класира на Световното

Катар вече е сигурен участник на Световното първенство по футбол през 2026 година. Това стана факт след успеха с 2:1 в прекия сблъсък с ОАЕ за първото място в група "А" на световните квалификации в зона "Азия".

Мачът бе от изключителна важност и за двата отбора и очаквано бе доста оспорван. След равностойно първо полувреме, развръзката дойде през втората част.

Буалем Хухи откри резултата за Катар в 49-ата минута, а Педро Мигел удвои в 74-тата.

В 89-ата минута Taрек Салман си изкара директен червен картон за грубо нарушение и остави домакините в намален състав.

ОАЕ се възползва и намали изоставането си в 98-ата минута чрез Султан Адил. Гостите обаче нямаха време за нищо повече и трябваше да преглътнат загубата.

Така Катар завърши на 1-вото място в групата с 4 точки и се класира директно за Мондиала. ОАЕ остана на 2-рото място с 3 точки и ще играе бараж.

Снимки: Gettyimages