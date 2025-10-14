Популярни
Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  14 окт 2025 | 21:53
  • 563
  • 0
Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство по футбол през 2026 година, след като завърши на първо място в квалификационната си група в зона Африка.

Южноафриканците победиха Руанда с 3:0 в Нелспруит, за да завършат на първо място в Група C, докато Бенин, който имаше преднина от две точки преди последния кръг от мачовете, се срина от първото място на трето в класирането, след като загуби с 0:4 от Нигерия.

Виктор Осимен реализира хеттрик, за да запази надеждите на Нигерия живи за класиране за плейофите следващия месец за четирите най-добри подгласника от деветте африкански квалификационни групи.

Южна Африка завърши с 18 точки, като Нигерия е подгласник пред Бенин по голова разлика, като и двата отбора завършиха със 17 точки. Финалите през 2026 г. ще се проведат в САЩ, Канада и Мексико.

Южна Африка достигна до финалите за първи път от 2010 година, когато участва на Мондиала като страна-домакин. Южноафриканците се класираха директно, въпреки че на страната бяха отнети три точки за участието на нередовен играч, който не е имал право да играе в мачовете.

