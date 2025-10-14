Популярни
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 648
  • 0
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Левият защитник на ЦСКА Сейни Санянг игра 90 минути при разгромна победа на Гамбия със 7:0 над Сейшелите в световните квалификации в зона Африка.

Санянг, който е със статут на резерва при "червените" от началото на сезона, се представи отлично и помогна за категоричния успех на Гамбия.

С хеттрик за гамбийците се отличи Абдулие Мане.

Бившият нападател на ЦСКА Али Соу влезе като резерва за Гамбия в последните 30 минути и записа две асистенции за второто и третото попадение на Мане.

Гамбия завърши с 13 точки в група F и няма шанс да продължи битката за класиране на Мондиала. Сейшелите са последни с 0 точки и голова разлика 2:53.

