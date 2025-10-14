Ямайка пред света – Облик Севил и Кишейн Томпсън

През август тази година се навърши цяло десетилетие, откакто ямайски атлет за последно бе печелил титлата на 100 метра за мъже на Световното първенство по лека атлетика. Карибският остров може да е малка нация по отношение на територия и население, но е истинска сила в света на спринта. Легендата Юсейн Болт спечели три световни титли на 100 метра между 2009 и 2015 г., а златото на Йохан Блейк през 2011 г. направи серията за Ямайка четири поредни победи.

Но след последния триумф на Болт през 2015 г. четирите световни титли в дисциплината бяха спечелени от американски спринтьори.

Преди Световното първенство по лека атлетика в Токио 25 ямайският дует Кишейн Томпсън и Облик Севил имаше големи надежди. Томпсън бе спечелил олимпийско сребро през 2024 г. и беше лидер в световната ранглиста. Севил бе пропускал на косъм подиума на последните две световни първенства, но пристигна в Токио в силна форма след победи на турнирите от Диамантената лига в Лондон и Лозана.

Дори самият Болт в ексклузивно видео за World Athletics заяви преди финала на 100 метра в Токио, че и двамата са готови да се борят за златото.

"Миналата година беше първото истинско изпитание за Кишейн, но тази година той е по-подготвен“, каза Болт. "Облик е участвал в толкова много финали и е пропускал медали на косъм. Психически той е готов.“

Видео материалът проследява ямайския дует през кръговете на 100 метра в Токио. Севил беше донякъде изненадан, когато бягането му от 9.93 секунди в първия кръг му отреди едва трето място. Той отговори с победа от 9.86 в полуфиналите, за да си осигури място във финала.

Междувременно Томпсън спечели своята серия с 9.95, а след това завърши наравно с американеца Кени Беднарек в полуфиналите, като и двамата записаха време от 9.85.

"Всички знаят моята история и как контузиите ме спираха“, казва Томпсън. "Имам много боен опит. Това ми позволява да знам на колко повече съм способен.“

Във финала обаче Севил се откъсна от останалите, за да спечели със сравнително комфортна преднина от 0.05 секунди, постигайки личен рекорд от 9.77 и слагайки край на ямайската суша.

"Поучих се от грешката си миналата година“, каза той, визирайки представянето си на олимпийския финал, където завърши осми. "Тази година си казах: "Добре, това е моята година, ще се възползвам от момента и никой няма да ми го отнеме“.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages