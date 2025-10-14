Атлетико Мадрид счупи исторически рекорд

Атлетико Мадрид постигна ново историческо постижение по отношение на своята социална маса. След като приключи с продажбата на сезонни карти за VIP зоните, както се случи и с тези за общия капацитет през август, клубът достигна рекордната цифра от 61 304 абонати за сезон 2025-26. Този рекорд утвърждава стадион “Рияд Еър Метрополитано” като двигател на социалния растеж за „рохибланкос“.

По този начин всички места на стадиона на Атлетико, предназначени за сезонни абонаменти, са изчерпани. Въпреки това мадридският клуб поддържа отворен списък с чакащи, в който могат да се запишат всички желаещи да получат абонамент за следващия сезон. Този списък ще позволи достъп до сезонна карта и в случай че Атлетико успее да разшири квотата за абонати на стадиона. За да се запишете в този списък, в който вече фигурират над 7000 души, е задължително да сте член на клуба, отбелязва “Ас”.

В тази връзка всеки може да стане член на „рохибланкос“ по всяко време на сезона. Членството в Атлетико предоставя значителни предимства и отстъпки през цялата година: приоритет и намаления при закупуване на билети за домакински мачове; възможност за закупуване на билети за гостувания; безплатен достъп до мачовете на женския отбор на Атлетико Мадрид и на Атлетико Мадриленьо; отстъпки и промоции в официалните магазини; намаление за обиколката на “Рияд Еър Метрополитано” и за „Atleti Tour & Museum“.

Към момента Атлетико има над 150 000 членове.