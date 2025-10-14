Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид счупи исторически рекорд

Атлетико Мадрид счупи исторически рекорд

  • 14 окт 2025 | 18:57
  • 407
  • 0

Атлетико Мадрид постигна ново историческо постижение по отношение на своята социална маса. След като приключи с продажбата на сезонни карти за VIP зоните, както се случи и с тези за общия капацитет през август, клубът достигна рекордната цифра от 61 304 абонати за сезон 2025-26. Този рекорд утвърждава стадион “Рияд Еър Метрополитано” като двигател на социалния растеж за „рохибланкос“.

По този начин всички места на стадиона на Атлетико, предназначени за сезонни абонаменти, са изчерпани. Въпреки това мадридският клуб поддържа отворен списък с чакащи, в който могат да се запишат всички желаещи да получат абонамент за следващия сезон. Този списък ще позволи достъп до сезонна карта и в случай че Атлетико успее да разшири квотата за абонати на стадиона. За да се запишете в този списък, в който вече фигурират над 7000 души, е задължително да сте член на клуба, отбелязва “Ас”.

В тази връзка всеки може да стане член на „рохибланкос“ по всяко време на сезона. Членството в Атлетико предоставя значителни предимства и отстъпки през цялата година: приоритет и намаления при закупуване на билети за домакински мачове; възможност за закупуване на билети за гостувания; безплатен достъп до мачовете на женския отбор на Атлетико Мадрид и на Атлетико Мадриленьо; отстъпки и промоции в официалните магазини; намаление за обиколката на “Рияд Еър Метрополитано” и за „Atleti Tour & Museum“.

Към момента Атлетико има над 150 000 членове.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 11729
  • 6
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 1088
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 2130
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1812
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1869
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 3036
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6737
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14354
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9028
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32501
  • 85
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22811
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14667
  • 28