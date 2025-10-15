Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

Отборът на Рилски спортист стартира участието си в турнира ФИБА Къп тази вечер. Българският шампион гостува на Мурсия в първия си мач на европейската сцена. Срещата oт група А стартира в 21:30 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Тимът от Самоков не успя да се пребори за място в Шампионска лига, отстъпвайки с 84-93 на естонския Калев/Крамо в среща от квалификациите за надпреварата, които се изиграха в "Арена Самелион", което доведе до участие в следващата по значимост европейска надпревара.

Испанският тим пък игра финал за влизане в ШЛ, но отстъпи с 88-96 на Елан Шалон.