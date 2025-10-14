Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 285
  • 0
Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Българката Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева елиминира поставената под номер 3 представителка на домакините Татяна Пиери с 3:0 и отказване на съперничката заради травма след само 16 минути игра. Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне Ева Мария Йонеску (Румъния).

Росица Денчева ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Лиза Заар (Швеция). Двете са водачки в схемата и ще стартират директно от четвъртфиналите..

Следвай ни:

Още от Тенис

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 9092
  • 4
Три спасени мачбола и победа за Динко Динев

Три спасени мачбола и победа за Динко Динев

  • 14 окт 2025 | 14:45
  • 311
  • 0
Глушкова отнесе полякиня на старта в Ираклион

Глушкова отнесе полякиня на старта в Ираклион

  • 14 окт 2025 | 14:39
  • 262
  • 0
Ник Кирьос за Анди Мъри: Бяхме близки, но после той се направи на много важен

Ник Кирьос за Анди Мъри: Бяхме близки, но после той се направи на много важен

  • 14 окт 2025 | 14:32
  • 507
  • 0
Шампионът в Шанхай поиска "уайлд кард" за последния "Мастърс"

Шампионът в Шанхай поиска "уайлд кард" за последния "Мастърс"

  • 14 окт 2025 | 13:08
  • 689
  • 1
Лиа Каратанчева отпадна на старта на WTA 125 в Мексико

Лиа Каратанчева отпадна на старта на WTA 125 в Мексико

  • 14 окт 2025 | 10:43
  • 495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 8945
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6285
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30398
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20434
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12907
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 11998
  • 3