Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Българката Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева елиминира поставената под номер 3 представителка на домакините Татяна Пиери с 3:0 и отказване на съперничката заради травма след само 16 минути игра. Така за място на четвъртфиналите тя ще срещне Ева Мария Йонеску (Румъния).

Росица Денчева ще участва и в надпреварата на двойки заедно с Лиза Заар (Швеция). Двете са водачки в схемата и ще стартират директно от четвъртфиналите..