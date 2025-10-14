Стаматова и Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Ираклион

Юлия Стаматова и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Българките продължават напред след убедителен успех над германките Фабиене Мас и Лизане Мас с 6:0, 6:3.

Те ще участват и в надпреварата на сингъл, след като успешно преодоляха квалификациите. Утре Юлия Стаматова ще има за съперничка Франциска Шедат (Германия), а Беартис Спасова ще се изправи срещу Хиба Шейх (САЩ). Също в сряда Виктория Велева ще играе срещу представителката на домакините Елена Корокозиди,

Днес поставената под номер 1 Денислава Глушкова надделя над полякинята Марцелина Подлинска с категоричното 6:2, 6:1 след 102 минути игра.