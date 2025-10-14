№3 в схемата Елизе Мертенс с успешен старт в Осака

Популярни
  • 14 окт 2025 | 16:41
  • 219
  • 0
Третата поставена Елизе Мертенс (Белгия) се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Осака (Япония) от сериите WТА 250 с награден фонд 275 094 долара.

Мертенс надигра на старта испанката Кристина Букса със 7:6(5), 6:3 за час и 44 минути игра и във втория кръг ще се изправи срещу Тереза Валентова.

Чешката квалификантка отстрани представителката на Филипините Александра Еала с 6:1, 6:2 в двубой, продължил час и 29 минути.

Четвъртата в схемата Лейла Фернандес (Канада) се наложи над Хейли Батист от САЩ с 6:2, 7:5 и очаква сблъсък със стартиралата от квалификациите унгарка Далма Галфи, която елиминира Алиша Паркс (САЩ) след 6:4, 6:4.

Петата поставена чехкиня Мари Бузкова ще играе срещу Виктория Голубич от Швейцария във втория кръг, след като надделя над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Ена Шибахара с 6:1, 6:1 само за 61 минути, докато Голубич се справи с шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година Бианка Андрееску (Канада) с 6:3, 4:6, 6:4 в мач, продължил два часа и 28 минути.

Американката Ан Ли, седма поставена, записа успех в първия кръг над Варвара Грачова (Франция) с 6:4, 6:0 и ще излезе срещу Ребека Шрамкова (Словакия), която надви Джоана Гарланд (Тайван) с 6:3, 6:1.

Осмата в схемата Джесика Бусас Манейро от Испания преодоля квалификатката Кейти Волинец (САЩ) с 6:2, 6:4. Следващата й противничка ще бъде румънката Жаклин Кристиан, която победи преминалата през квалификациите Елизабета Кочарето (Италия) с 6:2, 7:6(4).

Шампионка от надпреварата в Осака от миналата година е Сузан Ламенс от Нидерландия, която във втория кръг ще се изправи срещу водачката в схемата и представителка на Япония Наоми Осака.

