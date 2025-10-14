Три спасени мачбола и победа за Динко Динев

Българинът Динко Динев спаси три мачбола и се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 000 долара. Динев стартира с труден успех над квалификанта Кристофър Бълъс (Нигерия) с 3:6, 7:6(5), 7:5 след почти три часа игра.

21-годишният Динев изоставаше със сет и 3:5 във втория, когато отрази първия мачбол при собственото си подаване, а след това при 5:4 Бълъс сервираше за победата и стигна до още две възможности да затвори двубоя, но не успя. Така се стигна до тайбрек, в който българинът поведе с 4:2 точки и не допусна да бъде застигнат.

В решаващата трета част Динев пропиля аванс от 5:3 гейма, но при 5:5 реализира ключов брейк, след като навакса пасив от 0:40 на свой сервис, за да триумфира.