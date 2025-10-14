Глушкова отнесе полякиня на старта в Ираклион

Популярни
Българката Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 000 долара. Поставената под номер 1 Глушкова надделя над полякинята Марцелина Подлинска с категоричното 6:2, 6:1 след 102 минути игра.   21-годишната софиянка поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част набързо дръпна с 4:0 и до края нямаше проблеми.

В основната схема на надпреварата поединично участват още три българки, които преминаха през квалификациите. Те ще излязат на корта утре.

Виктория Велева ще играе срещу представителката на домакините Елена Корокозиди, Юлия Стаматова ще има за съперничка Франциска Шедат (Германия), а Беартис Спасова ще се изправи срещу Хиба Шейх (САЩ).

Спасова и Стаматова ще си партнират на двойки, като в първия кръг ще срещнат германките Фабиене Мас и Лизане Мас.

