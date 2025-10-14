Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 124
  • 0
Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

Кая Николова остава при волейболните шампионки от Марица (Пловдив) и през сезон, съобщиха от клуба.

Центърът на Марица ще започне своята втора кампания с “жълто-сините”. През изминалата година тя спечели златен дубъл - титла и Купа на България, и бе част от отбора, преминал груповата фаза на Шампионската лига за първи път. Освен това, младата състезателка стана шампионка на България и с девойките старша възраст на Марица, добавяйки още един златен успех към колекцията си.

Николова вече има натрупан опит и в националните гарнитури на България. През 2021 година завоюва бронз на Европейското първенство с отбора до 16 години, сребърна медалистка е от Балкански първенства, а това лято достига четвъртото място на Световното първенство до 21 години. Част е и от женския национален отбор, с който има участия във волейболната Лига на нациите.

“С увереност и шампионски дух, Кая гледа смело към следващия сезон - с амбиция за победи и още незабравими моменти в жълто-синьо! Успех”, написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 6509
  • 12
Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

  • 13 окт 2025 | 18:52
  • 15111
  • 6
Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

  • 13 окт 2025 | 18:32
  • 1894
  • 0
Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

  • 13 окт 2025 | 18:14
  • 1441
  • 0
Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

  • 13 окт 2025 | 17:07
  • 1395
  • 0
Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 окт 2025 | 16:29
  • 15626
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 24230
  • 58
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 820
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 16266
  • 92
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 2462
  • 3
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 10525
  • 19
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 7884
  • 2