Марица (Пловдив) ще разчита на Кая Николова и през новия сезон

Кая Николова остава при волейболните шампионки от Марица (Пловдив) и през сезон, съобщиха от клуба.

Центърът на Марица ще започне своята втора кампания с “жълто-сините”. През изминалата година тя спечели златен дубъл - титла и Купа на България, и бе част от отбора, преминал груповата фаза на Шампионската лига за първи път. Освен това, младата състезателка стана шампионка на България и с девойките старша възраст на Марица, добавяйки още един златен успех към колекцията си.

Николова вече има натрупан опит и в националните гарнитури на България. През 2021 година завоюва бронз на Европейското първенство с отбора до 16 години, сребърна медалистка е от Балкански първенства, а това лято достига четвъртото място на Световното първенство до 21 години. Част е и от женския национален отбор, с който има участия във волейболната Лига на нациите.

“С увереност и шампионски дух, Кая гледа смело към следващия сезон - с амбиция за победи и още незабравими моменти в жълто-синьо! Успех”, написаха от клуба.