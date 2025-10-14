Популярни
  2. Тенис
  3. Ник Кирьос за Анди Мъри: Бяхме близки, но после той се направи на много важен

Ник Кирьос за Анди Мъри: Бяхме близки, но после той се направи на много важен

  • 14 окт 2025 | 14:32
  • 163
  • 0
Ник Кирьос за Анди Мъри: Бяхме близки, но после той се направи на много важен

Австралийският тенисист Ник Кирьос почти не е играл в последните две години, като той изпадна от първите 600 в ранглистата на АТP. Дълги години той имаше много специална връзка с бившия номер 1 в света Анди Мъри, който изигра голяма роля в най-трудните периоди на австралиеца.

"Винаги е бил най-големият ми поддръжник. Преди време забеляза белези по тялото ми и попита какво се е случило. Опитваше се да ми даде съвет, да ме утеши. Дори и днес съм му много благодарен за всичко, което направи", казва Кирьос, цитиран от "Гадзета дело Спорт".

В интервю за подкаста Unscripted Ник Кирьос обаче разкрива, че отношенията му с шотландеца са охладнели. "Не знам дали дори го смятам за приятел в момента, просто е колега. Преди бяхме по-близки. Беше един от хората, които ме подкрепяха в най-трудния ми период, но сега почти не си говорим", каза тенисистът.

Причината за тази промяна в отношенията е отказът на Мъри да участва в подкаста на Кирьос. "Исках да ми гостува в един епизод, но той се направи на много важен. Ето ви истината. Бро, намери малко време", сподели австралиецът.

"В момента тренирам и играя някои мачове, но не бързам. Сезонът на практика почти приключи. Вероятно ще играя на Откритото първенство на Австралия по един или друг начин. Искам да поздравя турнира поне още веднъж", призна бившият финалист от "Уимбълдън". Той не крие, че може да се откаже през 2026 година, защото не вижда смисъл да играе.

Снимки: Imago

