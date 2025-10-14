Миро Живков: Българите доказахме, че можем да сме световно ниво!

Старши треньорът на волейболния Берое 2016 (Стара Загора) Мирослав Живков говори пред Националната волейболна лига преди старта на новия сезон. Специалистът изрази очакванията си не само от турнира efbet Суперкупа на България по волейбол, но и от следващите мачове, като очаква много равностойни и непредвидими мачове.

"Аз съм с огромни очаквания и смятам, че в нашия отбор има хора, които могат да го направят. С огромни очаквания съм към Пламен Шекерджиев, към Вили Чернокожев, към двата центъра, които вървят напред. Смятам, че и двамата разпредели - Николай Манчев и Рангел Витеков, имат своите качествата да вървят нагоре. Но рубиконът ще бъдат посрещачите. Амбицията ни да вървим напред ще определи на кое място ще се класираме", каза Живков, който е и селекционер на националния отбор за мъже до 19 години, който завърши на шесто място на Световното първенство в Узбекистан през август.

"Доста вярвам на тези хора, които селектирахме, защото част с част от тях съм искал да работя, но времето и трансферите са ни разминавали в различни отбори. Мисля, че тепърва ще видим най-доброто от тях. В края на краищата - трудна ситуацията, първенството е изключително интересно, нивото на българската лига се вдига всяка година, амбициите на отборите стават все по-добри. отборите започват да инвестират доста в треньорски състави, в анализатори, във видео-анализатори, в кинезитерапевти. Нивото на работа се покачва. Чужденците, които идват в България, вече са много по-стойностни. Българите доказахме, че можем да сме световно ниво. Задачата ни е трудна, но точно за това сме в спорта - заради стреса, работата и се опитваме да дадем добър резултат", каза още Мирослав Живков.