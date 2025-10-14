Популярни
Фенербахче е готов на всичко, за да привлече Бензема

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 167
  • 0

След две години, прекарани в Саудитска Арабия, се появиха информации, че 37-годишният Карим Бензема може неочаквано да се завърне на европейската футболна сцена. Въпреки че има договор с Ал-Итихад до края на сезона през идната година, нападателят е обект на интерес от страна на Фенербахче, който според “Фотомач” е готов на всичко, за да го привлече в Истанбул.

Сега в турския клуб не са доволни от представянето на Джон Дюран, който е преотстъпен от Ал-Насър, и се очаква неговият наем да бъде прекратен още през януари. Поради това Фенербахче търси нов лидер в атаката, а тяхното основно желание е именно Бензема. Според информациите вече са установени контакти, като турският гранд се опитва да убеди французина да се завърне в Европа в края на кариерата си и да подпише договор до лятото на 2027 година.

Оптимизмът във Фенербахче се подхранва от факта, че Бензема не ги е отхвърлил веднага, а е оставил място за преговори. Освен това от известно време се спекулира, че Бензема се е наситил на живота в Саудитска Арабия и планира завръщане в Европа. Все пак проблем за Фенербахче може да бъде интересът на други клубове, които също биха искали да видят Бензема в своите редици. Независимо от изхода, предстои ни вълнуващ зимен трансферен прозорец. Един от основните конкуренти е Бенфика, воден от Жозе Моуриньо, доскорошен треньор на “фенерите” и човек, с когото Бензема работи в Реал.

В досегашната част от сезона Бензема е отбелязал три гола в четири мача за Ал-Итихад.

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

ПСЖ си хареса халф на Рома

Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Да си върнем достойнството!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

България U21 има шанс за реванш

