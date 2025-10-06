Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Лидерът в Moto2 беше дисквалифициран от 2-то място в Индонезия

Лидерът в Moto2 беше дисквалифициран от 2-то място в Индонезия

  • 6 окт 2025 | 10:38
  • 196
  • 0
Лидерът в Moto2 беше дисквалифициран от 2-то място в Индонезия

Лидерът в генералното класиране в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта Мануел Гонсалес беше дисквалифициран от надпреварата за Гран При на Индонезия, в която той финишира на второто място зад Диого Морейра.

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията
Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Причината за дисквалификацията на испанеца е използването на нелегален софтуер от неговата страна. Това нарушение на техническите правила води до автоматична дисквалификацията, а след нея Гонсалес губи второто си място на „Мандалика“ и 20-те точки, които той спечели за него.

Така преднината му пред Морейра в битката за световната титла спада на едва девет точки преди финалните четири кръга за сезона. Отделно Арон Канет и Бари Балтус също се връщат в борбата за короната, тъй като сега те изостават със съответно 33 и 43 точки от Гонсалес, а не са по над 50, както беше оригинално.

Битката за титлата в Moto2 ще продължи в края на следващата седмица с Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“. Освен състезанието край Мелбърн до края на сезона остават още надпреварите в Малайзия, Португалия и Валенсия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Зак Браун коментира инцидента между Норис и Пиастри

Зак Браун коментира инцидента между Норис и Пиастри

  • 5 окт 2025 | 21:02
  • 3962
  • 0
Стела: Титлата няма да промени подхода ни

Стела: Титлата няма да промени подхода ни

  • 5 окт 2025 | 20:33
  • 2538
  • 0
Вижте бруталния инцидент на състезанието във Варна

Вижте бруталния инцидент на състезанието във Варна

  • 5 окт 2025 | 20:01
  • 3095
  • 1
Хамилтън загуби седмото място заради наказание

Хамилтън загуби седмото място заради наказание

  • 5 окт 2025 | 19:53
  • 4809
  • 0
Алекс Вътева с шесто място в последния кръг на Carrera Cup Германия

Алекс Вътева с шесто място в последния кръг на Carrera Cup Германия

  • 5 окт 2025 | 19:32
  • 1611
  • 2
Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

Пиастри ще обсъжда с Макларън инцидента с Норис днес

  • 5 окт 2025 | 19:21
  • 2606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

Бленджини ще направи програмата на България за ЕвроВолей 2026! Последният ни мач ще е срещу Полша?

  • 6 окт 2025 | 10:20
  • 3838
  • 2
На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

На живо! Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове

  • 6 окт 2025 | 10:59
  • 1830
  • 1
Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

Десет от ЦСКА изпуснаха Лудогорец, Кошмара с фрапантен пропуск в 93-ата минута

  • 5 окт 2025 | 22:26
  • 171033
  • 521
Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

Янев: Сърцето ни все още тупти! Цялата съблекалня подкрепя Лео

  • 5 окт 2025 | 22:43
  • 46384
  • 59
Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

Пулишич разочарова Милан за пето поредно реми на Ювентус

  • 5 окт 2025 | 23:38
  • 28607
  • 5
Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

  • 6 окт 2025 | 07:05
  • 6224
  • 0