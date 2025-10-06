Лидерът в Moto2 беше дисквалифициран от 2-то място в Индонезия

Лидерът в генералното класиране в клас Moto2 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта Мануел Гонсалес беше дисквалифициран от надпреварата за Гран При на Индонезия, в която той финишира на второто място зад Диого Морейра.

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Причината за дисквалификацията на испанеца е използването на нелегален софтуер от неговата страна. Това нарушение на техническите правила води до автоматична дисквалификацията, а след нея Гонсалес губи второто си място на „Мандалика“ и 20-те точки, които той спечели за него.

Така преднината му пред Морейра в битката за световната титла спада на едва девет точки преди финалните четири кръга за сезона. Отделно Арон Канет и Бари Балтус също се връщат в борбата за короната, тъй като сега те изостават със съответно 33 и 43 точки от Гонсалес, а не са по над 50, както беше оригинално.

Битката за титлата в Moto2 ще продължи в края на следващата седмица с Гран При на Австралия на „Филип Айлънд“. Освен състезанието край Мелбърн до края на сезона остават още надпреварите в Малайзия, Португалия и Валенсия.

Снимки: Gettyimages