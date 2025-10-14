Популярни
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 528
  • 0
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

На двубоя от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в зона КОНКАКАФ между Коста Рика и Никарагуа имаше сцена, която повече прилича на филм, отколкото на футболен терен. Непосредствено преди началото на мача на стадион „Ла Сабана“ в Сан Хосе полицията влезе в съблекалнята на гостуващия отбор със заповед за арест на един футболист на Никарагуа. Причината беше изключително необичайна за спортен контекст: обвинение в неплащане на издръжка. Става дума за Байрон Бонийя.

Новината беше потвърдена и от директора на Обществената сигурност на Коста Рика Марлон Кубийо, който обясни, че всичко е извършено въз основа на съдебна заповед.

“Получена е съдебна заповед от лице, което търси издръжка, с която се изисква ареста на член на никарагуанската делегация. Делегацията беше уведомена, дългът беше платен и за всичко веднага беше уведомен съдията по семейни спорове”, заяви Кубийо за "CRHoy".

Както се оказва, арестът е избегнат в последния момент, тъй като играчът или някой друг веднага е погасил дълга, така че полицията се е оттеглила.

Инцидентът предизвика голям скандал и бурни реакции в Никарагуа. Директорът на националните селекции Хавиер Салинас заяви, че тяхната федерация ще подаде жалба до ФИФА и КОНКАКАФ: “Бяхме в Коста Рика повече от 48 часа, а те дойдоха точно в съблекалнята, преди началото на мача. Това е недопустимо и срамно. Ще подадем жалба и ще поискаме обяснение.”

На терена Никарагуа загуби с 1:4.

