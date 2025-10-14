Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева отпадна на старта на WTA 125 в Мексико

Лиа Каратанчева отпадна на старта на WTA 125 в Мексико

  • 14 окт 2025 | 10:43
  • 257
  • 0
Лиа Каратанчева отпадна на старта на WTA 125 в Мексико

Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 125 в Тампико (Мексико) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева загуби от поставената под номер 2 Петра Марчинко (Хърватия) с 2:6, 2:6 за около час на корта. 19-годишната хърватка стартира силно със серия от пет поредни гейма, с което си осигури успеха в първия сет, а във втората част поведе с 4:0 и до края 125-ата в световната ранглиста Марчинко контролираше срещата.

22-годишната софиянка имаше проблеми на сервис, като допусна шест пробива и спечели едва 20 от 51 разиграни точки (39%) при собственото си подаване срещу 64% (28 от 44) в същия показател на съперничката.  

Каратанчева все пак заработи 1200 долара и 1 точка за световната ранглиста, в която заема 308-ата позиция.

Следвай ни:

Още от Тенис

Разкриха защо Джокович толкова често се контузва

Разкриха защо Джокович толкова често се контузва

  • 14 окт 2025 | 08:57
  • 3557
  • 1
Осем български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

Осем български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

  • 14 окт 2025 | 08:37
  • 561
  • 0
Поляците са първите сигурни за United Cup 2026

Поляците са първите сигурни за United Cup 2026

  • 13 окт 2025 | 20:47
  • 1233
  • 0
Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

  • 13 окт 2025 | 18:44
  • 1657
  • 0
Борис Бекер пак критикува формата и антуража на Александър Зверев

Борис Бекер пак критикува формата и антуража на Александър Зверев

  • 13 окт 2025 | 18:22
  • 803
  • 0
Пегула официално се класира за Финалите на WTA

Пегула официално се класира за Финалите на WTA

  • 13 окт 2025 | 17:57
  • 685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10587
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9764
  • 65
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 764
  • 0
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7374
  • 14
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18752
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4715
  • 2