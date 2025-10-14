Исторически успех за България на Световното по спортни танци

Исторически успех за България на Световното първенство по спортни танци в Молдова. Проявата се проведе в град Кишинев (Молдова) под егидата на единствената Световна федерация по спортни танци - WDSF (World DanceSport Federation).

Българската танцова двойка Кристиян Дончев от Варна и Мартина Кондаклиева от Пловдив постигна изключителен успех, кaто се класира на четвърто място в света в стандартните танци в групата на юноши старша възраст (World Championship Junior II ST).

Този резултат е поредното доказателство, че с труд, постоянство и любов към танца могат да се постигнат световни върхове. По време на изпълненията си българската двойка показа класа, стил и огромен потенциал, поставяйки страната ни сред водещите сили в света на спортните танци.

В престижното състезание взеха участие 58 шампионски двойки, като сред тях бяха първите и вторите най-добри представители от всяка държава, което прави постижението на родните състезатели още по-впечатляващо.

Двойката тренира под ръководството на Христо Христов, Андрей Тодоров, Анастасия Варадиян, Виолета Янева и Салваторе Тодаро, чиито професионализъм и отдаденост значително допринесоха за този забележителен резултат.

До края на годината за танцовата двойка предстоят още две Световни първенства, на които ще представят България на световния подиум: на 2 ноември в Румъния по латиноамерикански танци и на на 22 ноември в Бургас, където ще бъде надпреварата на комбинацията от десет танца.