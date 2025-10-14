Осем български победи на старта на турнир от ITF в Пазарджик

Осем победи постигнаха български тенисисти на турнира от на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" ще бъде домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите в понеделник постигнаха Дамян Аврамовски, Якоб Ясин, Борис Борисов и Емил Маринов. Четирима българи ще изиграят утре срещите си от първия кръг: Кристиян Стефанов, Виктор Ценов, Владимир Цонков и Браян Димов. Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Станислав Косев, №7 Пламен Колев, №8 Петър Иванчев, №12 Васил Русанов, №14 Любен Хубенов, №15 Мартин Бонев и №16 Борис Начев.

Победи при девойките в първия кръг постигнаха Рая Стайкова, Радина Средкова, Мария-Магдалена Янакиева и Мелани Стоичкова. Директно от втория кръг ще започнат още осем българки: №1 Андрея Глушкова, №2 Александра Рангелова, №3 Никол Нунева, №5 Кристина Кънева, №9 Кристина Василева, №11 Сирма Манчева, №15 Калина Симеонова и №16 Рая Маркова.

Юноши, 1-кръг:

Дамян Аврамовски – Матей Попов (Република Северна Македония) 6:4, 4:6, 6:3

Якоб Ясин – Дмитрий Шелоков (Русия) 6:1, 6:1

Борис Борисов – Дейвид Арчип (Румъния) 6:4, 6:4

Емил Маринов – Александру Константин (Румъния) 7:5, 6:3

Александър Начев – Флорин Пантелимон (Румъния) 4:6, 7:5, 4:6

Георги Георгиев – Нептун Кандемир (Турция) 5:7, 1:6

Давид Илиев – Ван Сон Дидони (Италия) 2:6, 0:6

Филип Костадинов – Стефан Новковски (Република Северна Македония) 2:6, 0:6

Утре:

Кристиян Стефанов – Емилиан Негойта (Румъния)

Виктор Ценов – Мирча Попоака (Румъния)

Владимир Цонков – Габриел Филипи (Италия)

Браян Димов – Рикардо Ланди (Италия)

Девойки, 1-кръг:

Рая Стайкова – Елен Брок (Хърватия) 6:4, 6:1

Радина Средкова – Ингрид Гочиман (Румъния) 6:2, 6:0

Мария-Магдалена Янакиева – Ана-Сузана Сула (Молдова) 6:4, 6:4

Мелани Стоичкова – Калина Александров (Австралия) 6:4, 6:3

Калина Средкова – Ева Роска (Румъния) 3:6, 6:7(5)

Мария Чалъкова – Мария Кадишева (Русия) 4:6, 1:6

Изабела Жечева – Анастасия Архипова (Украйна) 4:6, 3:6

Моника Кирилова – София Крилова (Русия) 6:7(4), 3:6

Теодора Найденова – Серена Наполи (Италия) 6:7(1), 6:1, 3:6

Александра Момчилова – Ива Колев (Сърбия) 5:7, 3:6

Криста Вълчева – Арина Атабаева (Русия) 2:6, 3:6

Ава Павкова – Алис Склафани (Италия) 5:7, 3:6

Изабела Стоянова – Александра Назаренко (Украйна) 4:6, 5:7

Радост Тихомирова – Мария Роска (Румъния) 2:6, 1:6