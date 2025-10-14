Клубовете в първите пет нива на английския футбол ще се нуждаят от лиценз от независим регулатор от сезон 2027/28

Всички клубове в петте най-високи нива на мъжкия футбол в Англия ще се нуждаят от лиценз, за да играят от сезон 2027/28. Отборите ще трябва да демонстрират стабилността на финансовите си планове пред новия независим футболен регулатор (IFR), как взаимодействат с привържениците и как отговарят на стандартите за корпоративно управление, за да си осигурят временен лиценз.

116-те клуба от Премиър лийг, Чемпиъншип и първото ниво на Националната лига ще трябва да кандидатстват за временни лицензи през следващия сезон (2026/27).

Плановете за лицензионната система бяха публикувани вчера, като IFR заяви, че режимът "ще отиде по-далеч от всичко, което е в сила в момента, като оцени пълната финансова картина на клуба и възприеме превантивен, основан на риска подход".

Очаква се пилотна схема за избрани клубове да започне да работи от следващото лято, преди пълния период за кандидатстване между ноември 2026-а и февруари 2027 година. Лицензите ще бъдат издавани преди годишните общи събрания на лигите, така че трите състезания да имат сигурност относно това кои клубове са лицензирани да се състезават и кои не. Отделен период за кандидатстване за клубове, които могат да си осигурят промоция до първа степен в Националната лига, и следователно да станат обект на изискванията на IFR, ще продължи между началото на март и края на април 2027 година.

Когато клубовете не могат да демонстрират обоснованост на плановете си, регулаторният орган ще има правомощието да изисква от тях да предприемат стъпки за по-ефективно управление на ежедневните си разходи, увеличаване на паричните резерви, контрол на разходите или намаляване на дълга.

За да получи временен лиценз, клубът трябва да представи декларация за персонала, включително декларация за това кой е крайният собственик на клуба, стратегически бизнес план и да демонстрира, че ще отговаря на задължителните условия за лиценз след получаване на временен лиценз, включително представяне на финансов план и декларация за корпоративно управление, както и редовно взаимодействие с феновете по съответните въпроси.

Временният лиценз може да е валиден до три години, въпреки че този период може да бъде удължен от IFR, ако е необходимо. Клубовете ще трябва да докажат, че постоянно отговарят на задължителните условия за лиценз, което означава, че е вероятно да е необходим пълният тригодишен период, за да се осигури пълен лиценз.

Отборите ще имат назначен надзорник, който може да отговаря на всички въпроси, докато преминават през процеса на лицензиране.