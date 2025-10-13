Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 13 окт 2025 | 21:32
  • 299
  • 0

Септември - Черно море 4:0
1:0 Андрей Грозданов (46')
2:0 Димитър Кънев (50')
3:0 Йоан Андреев (67')
4:0 Борис Стоянов (84')

Ботев (Пловдив) - Лудогорец - отложен

Пирин - Славия 2:1
1:0 Кевин Шерфив (39')
1:1 Георги Евлогиев (72')
2:1 Георги Каракостов (90')

ЦСКА 1948 - Национал 2:2
0:1 Теодор Василев (33')
1:1 Стоил Йорданов (62')
2:1 Емилиян Райков (80')
2:2 Деян Славов (90'+2) д

ЦСКА - Спартак (Плевен) 4:0
1:0 Александър Димитров (45')
2:0 Петър Димитров (56')
3:0 Стивън Матеев (63')
4:0 Иван Милев (73')

Арда - Левски 1:3
0:1 Андрей Нешев (5')
0:2 Андрей Нешев (15')
0:3 Калоян Петров (43')
1:3 Берай Осман (53')

Хебър - Етър 0:0

Фратрия - Локомотив (Пловдив) 0:2

Мартин Методиев: Изиграхме тактически перфектно мача с Етър

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 1258
  • 1
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 12826
  • 29
Левски обяви програмата си до дербито с Черно море

  • 13 окт 2025 | 14:41
  • 1877
  • 0
Малчуган посрещна националите в Испания с фланелка на ЦСКА, Георги Иванов се разписа

  • 13 окт 2025 | 14:12
  • 2149
  • 9
Недялко Москов: Добри Козарев ме поздрави и призна, че сме ги надиграли категорично, от Гигант не отправиха удар в нашата врата

  • 13 окт 2025 | 13:57
  • 961
  • 0
Левскарите плащат по 15 лева за билет на "Тича"

  • 13 окт 2025 | 13:45
  • 1747
  • 0
Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 10137
  • 41
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 2039
  • 1
Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

  • 13 окт 2025 | 21:13
  • 542
  • 1
Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 1302
  • 1
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 20170
  • 16
Начало на днешните световни квалификации

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 15614
  • 1