Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 17 години

Септември - Черно море 4:0
1:0 Андрей Грозданов (46')
2:0 Димитър Кънев (50')
3:0 Йоан Андреев (67')
4:0 Борис Стоянов (84')
Ботев (Пловдив) - Лудогорец - отложен
Пирин - Славия 2:1
1:0 Кевин Шерфив (39')
1:1 Георги Евлогиев (72')
2:1 Георги Каракостов (90')
ЦСКА 1948 - Национал 2:2
0:1 Теодор Василев (33')
1:1 Стоил Йорданов (62')
2:1 Емилиян Райков (80')
2:2 Деян Славов (90'+2) д
ЦСКА - Спартак (Плевен) 4:0
1:0 Александър Димитров (45')
2:0 Петър Димитров (56')
3:0 Стивън Матеев (63')
4:0 Иван Милев (73')
Арда - Левски 1:3
0:1 Андрей Нешев (5')
0:2 Андрей Нешев (15')
0:3 Калоян Петров (43')
1:3 Берай Осман (53')
Хебър - Етър 0:0
Фратрия - Локомотив (Пловдив) 0:2