Поляците са първите сигурни за United Cup 2026

Хуберт Хуркач и Ига Швьонтек отново ще обединят сили — Полша стана първият отбор, потвърдил участие в United Cup 2026. Двукратните финалисти ще се включат за четвърти пореден път в смесения отборен турнир, който събира най-добрите тенисисти от мъжкия и женския тур.

Сегашната шампионка на „Уимбълдън“ 2025 и бившият №6 в света при мъжете с ранното си потвърждение гарантират, че Полша отново ще бъде сред претендентите. През последните две издания поляците стигнаха до финалите — в 2025 г. загубиха от САЩ, а в 2024 г. – от Германия.

Ига Швьонтек, която има 14 победи в 16 мача на сингъл в историята на турнира, коментира в официалното съобщение:

„Винаги е невероятно изживяване и истинска чест да представляваш страната си, особено редом с толкова страхотни съотборници. Обожавам да бъда част от отбора и имам прекрасни спомени от това събитие. Този турнир е различен — носи много повече емоции от обичайните надпревари през годината.“

През януари 2025 г. Швьонтек остана непобедена до финала, където отстъпи на Коко Гоф в мача на сингъл при жените, а САЩ спечелиха с 2:0. Година по-рано, през 2024 г., тя и Хуркач дори имаха мачбол в решителния смесен дубъл срещу Лаура Зигемунд и Александър Зверев, преди в крайна сметка да загубят.

Общо още 17 държави ще се присъединят към Полша в турнира преди Откритото първенство на Австралия 2026, като участието ще зависи от потвържденията на играчите до крайния срок — 11 ноември.

Състезанието ще започне на 2 януари в Пърт, а груповата фаза в Сидни ще стартира на 3 януари в Ken Rosewall Arena.