Узбекистан с първа загуба при Канаваро

Националният отбор по футбол на Узбекистан претърпя първа загуба под ръководството на новия си италиански треньор Фабио Канаваро. Тимът отстъпи с 1:2 на Уругвай в приятелски мач, игран в Куала Лумпур (Малайзия).

Този двубой беше втори за Канаваро като старши треньор на Узбекистан. Той пое националния отбор на 6 октомври. В първия си мач тимът победи Кувейт с 2:0 в приятелски мач.

Узбекистан вече се класира за първи път в историята си за Световното първенство. Турнирът ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли 2026 година.

Снимки: Imago