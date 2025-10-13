Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Революционен процес за продажбата на телевизионните права на турнирите на УЕФА

Революционен процес за продажбата на телевизионните права на турнирите на УЕФА

  • 13 окт 2025 | 20:40
  • 407
  • 0
Революционен процес за продажбата на телевизионните права на турнирите на УЕФА

UC3 and Relevent Football Partners днес стартираха процеса по подготовката за продажба на правата за мъжките турнири на УЕФА за сезон 2027/2028. В него има някои елементи, които се използват за първи път.

В основата на новата стратегия на UC3, която е обща организация на УЕФА и асоциацията на европейските футболни клубове, е разбирането на бързо развиващия се медиен пейзаж. Там се отчита, че глобалните дигитални платформи ще продължат да предлагат повече възможности за феновете и увеличават инвестициите си в спорта, а традиционните медийни партньори имат доказан обхват и постоянство из Европа.

В отговор на това UC3 стартира първия по рода си процес едновременно в топ петте пазара на Европа - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Това включва възможност за по-дълги 4-годишни споразумения. Отделно от това ще бъде предлагат пакет с един мач от Шампионската лига на седмица, в която има двубои. Крайният срок за подаване на оферти е 18 ноември.

От сезон 2027/2028 в Шампионската лига ще има мач с голям профил във вторник вечерта: шампионът от предишния сезон ще започне защитата на трофея с домакинска среща. Останалите мачове от първия кръг ще бъдат в сряда и четвъртък.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Скандал в лагера на Турция

Скандал в лагера на Турция

  • 13 окт 2025 | 15:34
  • 10909
  • 1
Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

  • 13 окт 2025 | 15:28
  • 2316
  • 0
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 15:27
  • 1265
  • 0
Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 1909
  • 0
Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 1143
  • 0
Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 878
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

Димитров: Излизаме срещу най-добрия отбор в света! Наясно сме, че ще ядем шамари

  • 13 окт 2025 | 20:45
  • 10012
  • 36
Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

Де ла Фуенте: Това, че България е аутсайдер, не значи нищо за нас! Най-важното е да се класираме на Мондиала

  • 13 окт 2025 | 21:42
  • 1980
  • 1
Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

Исландия 0:0 Франция, куриозен пропуск на "петлите"

  • 13 окт 2025 | 21:13
  • 516
  • 0
Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

Северна Ирландия 0:0 Германия, начало на двубоя

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 1284
  • 1
Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 20135
  • 14
Начало на днешните световни квалификации

Начало на днешните световни квалификации

  • 13 окт 2025 | 21:45
  • 15600
  • 1