Революционен процес за продажбата на телевизионните права на турнирите на УЕФА

UC3 and Relevent Football Partners днес стартираха процеса по подготовката за продажба на правата за мъжките турнири на УЕФА за сезон 2027/2028. В него има някои елементи, които се използват за първи път.
В основата на новата стратегия на UC3, която е обща организация на УЕФА и асоциацията на европейските футболни клубове, е разбирането на бързо развиващия се медиен пейзаж. Там се отчита, че глобалните дигитални платформи ще продължат да предлагат повече възможности за феновете и увеличават инвестициите си в спорта, а традиционните медийни партньори имат доказан обхват и постоянство из Европа.
В отговор на това UC3 стартира първия по рода си процес едновременно в топ петте пазара на Европа - Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Това включва възможност за по-дълги 4-годишни споразумения. Отделно от това ще бъде предлагат пакет с един мач от Шампионската лига на седмица, в която има двубои. Крайният срок за подаване на оферти е 18 ноември.
От сезон 2027/2028 в Шампионската лига ще има мач с голям профил във вторник вечерта: шампионът от предишния сезон ще започне защитата на трофея с домакинска среща. Останалите мачове от първия кръг ще бъдат в сряда и четвъртък.