Резултати, голмайстори и класиране след 9-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 420
  • 1

Пирин - Славия 1:3
0:1 Константин Панов (39')
1:1 Методи Кокалков (63') д
1:2 Теодор Борисов (81')
1:3 Любозар Йонков (86')

Берое - Национал 1:1
1:0 Петър Петров (45'+2)
1:1 Мартин Йорданов (90')

Септември - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Мариян Воденичаров (10')
2: Мариян Воденичаров (68')

Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) 3:1
0:1 Енес Мишев (13')
1:1 Емилиян Гогев (15')
2:1 Емилиян Гогев (42')
3:1 Емилиян Гогев (73')

ЦСКА - Янтра 2:0
1:0 Валентино Върбанов (67')
2:0 Марин Раленеков (73')

Ботев (Пловдив) - Монтана 4:0
1:0 Стилиян Добревски (9')
2:0 Радослав Караманов (11')
3:0 Самуил Цонов (64') д
4:0 Самуил Цонов (72')

Арда - Нефтохимик 6:3
0:1 Стилиян Гангаров (5') д
1:1 Борис Тодев (15') д
1:2 Петър Кюмюрджиев (17')
2:2 1:1 Борис Тодев (22') д
3:2 Борис Тодев (35')
3:3 Василий Василев (35')
4:3 Димитър Джемперлиев (42')
5:3 Георги Павлов (65')
6:3 Борис Тодев (68')

Хебър - Миньор (Перник) 2:1
1:0 Божидар Илиев (26')
2:0 Никола Николов (69')
2:1 Явор Феодоров (83') д

