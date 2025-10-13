Обявиха програмата за следващите три кръга във Втора лига

БФС публикува официално програмата за следващите три кръг на Втора лига. Първият и вторият към момента във временното класиране - Дунав и Фратрия, ще се изправят един срещу друг на 10 ноември в сблъсък, който се очертава да е ключов.

Ето цялата програма:

ХIII кръг

24.10/петък/

ЦСКА II Сф - Фратрия Вн 16.00

Спартак Пл - Янтра 2019 Гб 16.00

Дунав от Русе - Спортист Своге 19.00

25.10 /събота/

Локомотив ГО - Миньор Пк 16.00

Вихрен Санд - Севлиево 16.00

Черноморец 1919 - Хебър 1918 16.00

Беласица - Марек 1915 16.00

26.10 /неделя/

Пирин 22 Бл - Етър ВТ 14.30

Лудогорец ІІ - почива

ХIV кръг

31.10 /петък/

Фратрия Вн - Вихрен Санд 17.30

02.11 /неделя/

Марек 1915 - Пирин 22 Бл 14.30

Спортист Своге - Беласица 14.30

Миньор Пк - Спартак Пл 14.30

Севлиево - Дунав от Русе 14.30

Етър ВТ - Черноморец 1919 16.00

03.11/понеделник/

Лудогорец ІІ - Хебър 1918 14.30

Янтра 2019 Гб - ЦСКА II Сф 17.00

Локомотив ГО - почива

ХV кръг

07.11 /петък/

ЦСКА II Сф - Миньор Пк 14.30

Локомотив ГО - Лудогорец ІІ 16.30

08.11 /събота/

Беласица - Севлиево 14.30

Пирин 22 Бл - Спортист Своге 14.30

Черноморец 1919 - Марек 1915 14.30

Хебър 1918 - Етър ВТ 14.30

09.11/неделя/

Вихрен Санд - Янтра 2019 Гб 14.30

10.11/понеделник/

Дунав от Русе - Фратрия Вн 17.30

Спартак Пл - почива