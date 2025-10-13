Обявиха програмата за следващите три кръга във Втора лига

БФС публикува официално програмата за следващите три кръг на Втора лига. Първият и вторият към момента във временното класиране - Дунав и Фратрия, ще се изправят един срещу друг на 10 ноември в сблъсък, който се очертава да е ключов.
Ето цялата програма:
ХIII кръг
24.10/петък/
ЦСКА II Сф - Фратрия Вн 16.00
Спартак Пл - Янтра 2019 Гб 16.00
Дунав от Русе - Спортист Своге 19.00
25.10 /събота/
Локомотив ГО - Миньор Пк 16.00
Вихрен Санд - Севлиево 16.00
Черноморец 1919 - Хебър 1918 16.00
Беласица - Марек 1915 16.00
26.10 /неделя/
Пирин 22 Бл - Етър ВТ 14.30
Лудогорец ІІ - почива
ХIV кръг
31.10 /петък/
Фратрия Вн - Вихрен Санд 17.30
02.11 /неделя/
Марек 1915 - Пирин 22 Бл 14.30
Спортист Своге - Беласица 14.30
Миньор Пк - Спартак Пл 14.30
Севлиево - Дунав от Русе 14.30
Етър ВТ - Черноморец 1919 16.00
03.11/понеделник/
Лудогорец ІІ - Хебър 1918 14.30
Янтра 2019 Гб - ЦСКА II Сф 17.00
Локомотив ГО - почива
ХV кръг
07.11 /петък/
ЦСКА II Сф - Миньор Пк 14.30
Локомотив ГО - Лудогорец ІІ 16.30
08.11 /събота/
Беласица - Севлиево 14.30
Пирин 22 Бл - Спортист Своге 14.30
Черноморец 1919 - Марек 1915 14.30
Хебър 1918 - Етър ВТ 14.30
09.11/неделя/
Вихрен Санд - Янтра 2019 Гб 14.30
10.11/понеделник/
Дунав от Русе - Фратрия Вн 17.30
Спартак Пл - почива