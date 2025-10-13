Популярни
  2. Волейбол
  Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

  13 окт 2025
  • 121
  • 0

Предстоящата 2026 година ще бъде изключително динамична и натоварена за всички национални волейболни отбори на България. В календара фигурират ключови международни първенства, квалификации и участия в Лигата на нациите, които ще изиграят важна роля както за развитието на съставите, така и за бъдещите олимпийски и европейски амбиции.

Мъжки национален отбор

Волейболната година за мъжкия национален отбор започва с участие в Лигата на нациите, която ще се проведе в три предварителни турнира, последвани от финали. Първият съдийски сигнал на надпреварата ще бъде даден на 9 юни, а финалният мач е планиран за 1 август. Само месец по-късно ще започне и Европейското първенство при мъжете – от 9 до 27 септември, с четири страни домакини: България, Италия, Финландия и Румъния. Очаква се родната публика отново да играе ролята на „седми играч“ за „лъвовете“ в домакинските им мачове.

Женски национален отбор

Женският национален тим също ще има наситена програма. Лигата на нациите ще стартира на 2 юни, а финалната фаза ще завърши на 25 юли. След това, от 21 август до 6 септември, дамите ще се включат в Европейското първенство, което ще бъде организирано в Турция, Чехия, Азербайджан и Швеция. Съставът на България ще се бори за силно представяне в турнир с традиционно високо ниво на конкуренция.

Младежки национални гарнитури

Мъжкият отбор под 22 години ще участва във финалите на Европейското първенство, които ще се проведат от 29 юни до 4 юли в Албуфейра, Португалия. След бронзовия медал през 2022 г., този състав ще има възможност отново да се докаже сред най-добрите в Европа. При възрастовата група под 18 години предстоят квалификации и еврофинали както при момчетата, така и при момичетата.

Мъжете U18 ще започнат своя път в Подгорица (Черна гора), където от 3 до 7 януари ще се проведе първият квалификационен кръг. В групата са още Турция, Гърция, Сърбия, Черна гора и Косово. Вторият квалификационен кръг е насрочен за 26–29 март, а финалите на Европейското първенство ще се състоят от 7 до 18 юли в Италия.

Жените U18 ще започнат кампанията си на родна земя – София ще бъде домакин на първия квалификационен кръг от 14 до 18 януари, с абсолютно същия състав от отбори като при момчетата. Следващата фаза на квалификациите ще се играе от 26 до 29 март, а финалите на Европейското първенство ще се проведат от 1 до 12 юли в Рига и Вилнюс, в рамките на съвместно домакинство между Латвия и Литва.

Във връзка с планирането на спортния сезон 2026 и на база международния календар, Българската федерация по волейбол ще постави на разглеждане различни варианти за старши треньори на няколко национални гарнитури. Предстои да бъдат обсъдени и определени старши треньорите, които ще поемат подготовката на отборите в следните възрастови групи:

• Национален отбор за жени

• Момичета и момчета под 16 години;

• Национални отбори жени и мъже под 18 години;

• Национален отбор мъже под 22 години.

Предстоящите квалификации, европейски първенства и международни участия изискват цялостен подход в изготвянето на подготвителните програми и селекционния процес.

С оглед на това, БФВ ще насочи усилията си към оформяне на стабилни и професионални треньорски екипи, които да отговарят на нуждите и амбициите на всяка от гарнитурите.

