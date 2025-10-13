Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Пегула официално се класира за Финалите на WTA

Пегула официално се класира за Финалите на WTA

  • 13 окт 2025 | 17:57
  • 199
  • 0
Пегула официално се класира за Финалите на WTA

Американката Джесика Пегула стана шестата състезателка, която и на теория си гарантира класирането за Финалите на Женската тенис асоциация (WTA) в Рияд в началото на следващия месец, обявиха организаторите на надпреварата.

За 31-годишната Пегула това ще бъде четвърто участие във Финалите. През 2023 година тя бе подгласничка в турнира на осемте най-добри тенисистки през сезона.

Освен нея, място за Финалите, които ще се играят в столицата на Саудитска Арабия от 1 до 8 ноември, вече имат Арина Сабаленка от Беларус, Ига Швьонтек от Полша, защитаващата титлата си Коко Гоф от САЩ, Аманда Анисимова от САЩ, както и Мадисън Кийс, също от САЩ.

За останалите две места спорът ще се води между три състезателки - рускинята Мира Андреева, италианката Джазмин Паолини, както и казахстанката Елена Рибакина. Трите са разделени от само 406 точки в ранглистата. И трите ще играят в турнира в Нинбо тази седмица, който предлага 500 точки за победителката в него. Паолини и Рибакина имат заявки и за турнира в Токио идната седмица, който е последният шанс за класиране на Финалите на УТА и който също дава допълнителни 500 точки.

Наградният фонд на Финалите в Рияд е впечатляващите 15,5 милиона щатски долара.

