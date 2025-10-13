Популярни
»
Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

  13 окт 2025 | 17:07
Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

Страхотен дебют в професионалния волейбол в Бундеслигата на Германия записа преминалата през колежанското първенство на САЩ Цветелина Илиева.

Воденият от Марейке Хиндриксен отбор на Лейдис ин Блек (Аахен) победи ВК Висбаден с 3:2 (24:26 25:23 19:25 25:23 15:12) в първия двубой за сезона.

Илиева бе титуляр и завърши втора по резултатност с впечатляващите 20 точки (1 ас, 49% ефективност в атака, 9% перфектно и 30% позитивно посрещане - +6).

В събота (18 октомври) Аахен среща Алианц Щутгарт, в 21:00 часа.

