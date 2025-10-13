Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Прощаваме се с Добормир Жечев в сряда

Прощаваме се с Добормир Жечев в сряда

  • 13 окт 2025 | 12:48
  • 489
  • 0
Прощаваме се с Добормир Жечев в сряда

Поклонението пред тленните останки на Добромир Жечев ще бъде на 15 октомври, сряда, в 12:30 часа в храм “Свети Седмочисленици” в София. Легендата на „Левски“ и българския футбол ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол
Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

В предверието на клубния музей пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ пък ще бъде обособено място, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол. Книгата за съболезнования ще бъде там утре (14 октомври) от 10:00 до 19:00 часа, а в сряда ще бъде предадена на близките на Добромир Жечев.

