Пьотр Нестеров загуби драматично в квалификациите в Херсониос

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Нестеров отстъпи с 3:6, 6:3, 4:6 от №3 в схемата на пресявките Петър Брунцлик (Чехия). Срещата продължи 2 часа и 36 минути.

Българинът допусна два пробива в първия сет и го загуби с 3:6. Нестеров проби още в първия гейм във втората част, а след още един пробив в края го спечели с 6:4. Националът на България изостана с 0:2 в началото на третата решителна част, спаси два мачбола на собствен сервис при 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 4:6.

Директно от основната схема на турнира ще започнат българите Адриан Андреев и Димитър Кузманов.

Националът на България Андреев ще играе на старта срещу №5 в схемата Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар), а Кузманов ще започне с мач срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас