Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров загуби драматично в квалификациите в Херсониос

Пьотр Нестеров загуби драматично в квалификациите в Херсониос

  • 13 окт 2025 | 16:15
  • 231
  • 0
Пьотр Нестеров загуби драматично в квалификациите в Херсониос

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров загуби във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Нестеров отстъпи с 3:6, 6:3, 4:6 от №3 в схемата на пресявките Петър Брунцлик (Чехия). Срещата продължи 2 часа и 36 минути.

Българинът допусна два пробива в първия сет и го загуби с 3:6. Нестеров проби още в първия гейм във втората част, а след още един пробив в края го спечели с 6:4. Националът на България изостана с 0:2 в началото на третата решителна част, спаси два мачбола на собствен сервис при 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 4:6.

Директно от основната схема на турнира ще започнат българите Адриан Андреев и Димитър Кузманов.

Националът на България Андреев ще играе на старта срещу №5 в схемата Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар), а Кузманов ще започне с мач срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят в първия кръг срещу гърците Стефанос Сакеларидис и Петрос Циципас, който е по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас

Следвай ни:

Още от Тенис

Руне и Медведев все още мечтаят за Финалите на АТР

Руне и Медведев все още мечтаят за Финалите на АТР

  • 13 окт 2025 | 13:41
  • 414
  • 0
Томова падна с 12 места в световната ранглиста, Глушкова с рекордно класиране

Томова падна с 12 места в световната ранглиста, Глушкова с рекордно класиране

  • 13 окт 2025 | 11:04
  • 534
  • 1
Григор Димитров извън топ 30 за пръв път от 2023-та

Григор Димитров извън топ 30 за пръв път от 2023-та

  • 13 окт 2025 | 08:51
  • 2540
  • 0
Пегула след загубата в Ухан: Винаги се стремя да се усъвършенствам

Пегула след загубата в Ухан: Винаги се стремя да се усъвършенствам

  • 13 окт 2025 | 01:26
  • 1756
  • 0
Донски с поражение в първия кръг на квалификациите на турнир в Италия

Донски с поражение в първия кръг на квалификациите на турнир в Италия

  • 12 окт 2025 | 17:08
  • 545
  • 0
Пьотр Нестеров стартира с победа на турнир в Гърция

Пьотр Нестеров стартира с победа на турнир в Гърция

  • 12 окт 2025 | 17:06
  • 661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 6559
  • 8
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 14515
  • 56
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 4200
  • 22
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 6906
  • 21
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 8563
  • 6
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 11329
  • 1