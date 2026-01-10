Треньорът на Гейджи: UFC 324 е последният ни шанс за титлата

Възможно ли е UFC 324 да бъде последната битка в кариерата на Джъстин Гейджи?

Един от най-атрактивните бойци в историята на смесените бойни изкуства може да направи последното си излизане в октагона именно на това събитие. „The Highlight“ е главно действащо лице в галавечерта на 24 януари, когато ще се изправи срещу Пади Пимблет в битка за временната титла в лека категория. Това се налага, тъй като безспорният шампион Илия Топурия е извън строя поради лични причини.

Въпреки че 37-годишният Гейджи никога не е обявявал конкретен срок за своето оттегляне, неговият треньор Тревър Уитман вижда UFC 324 като логичен край на кариерата му в зависимост от изхода на мача.

В интервю за ESPN MMA Уитман заяви, че Гейджи може да остави ръкавиците си в клетката, ако загуби от Пимблет.

„Не го усещам, просто го казвам“, сподели Уитман. „Искам всички да сме благодарни, а Джъстин е много умен човек. Той разбира и е един от малкото, с които мога да водя такива разговори. Често, когато говориш с боец, не искаш да сринеш психиката му. Джъстин обаче е с несломим манталитет. Той е много разумен по отношение на това как семейството му гледа на битките. Също така е много умен, когато става въпрос за дълголетие. Всички контактни спортове носят дългосрочни проблеми. На първо място това е хоби, на второ – кариера, а след това трябва да се възползваш от нея. Джъстин е много интелигентен в това отношение. Затова, когато водим тези разговори, те са като между мъже и не се страхувам да го кажа на глас.“„Това е последният ни опит. Ако не спечелим тази битка, няма да продължаваме. Няма да се превръщаме в „портаджии“ (gatekeepers) и да търсим битки само за пари и подобни неща.“

Гейджи се състезава професионално от 2011 г. и в своите 31 мача е участвал в някои от най-запомнящите се и обичани битки в историята на ММА. Неговият агресивен стил и невероятна нокаутираща сила му донесоха множество бонуси след битките в UFC, включително девет награди за „Битка на вечерта“.

Той има три победи в последните си четири двубоя, като наскоро надделя с решение над Рафаел Физиев. Уитман смята, че ако Гейджи стане временен шампион за втори път, това ще бъде достатъчен стимул за него да се бие още няколко пъти.

„Той би се бил отново и отново, но знае, че трябва да бъде до семейството си“, каза Уитман. „Трябва да е умен и да се грижи за здравето си. Но ако спечелим този пояс, моята голяма цел ще бъде да направим няколко защити. Повтарящи се защити.“

„Очевидно това е битка за временна титла, така че все още не сме шампиони и ще трябва да спечелим и истинския пояс след това. Винаги казвам, че ключът към това да си шампион е да мислиш рунд за рунд. Рунд по рунд те води до победа в мача. След като стигнеш до там, започваш да достигаш шампионско ниво. Така че не подценяваме този мач, но сме честни, че се стига до момент, в който се изправяме пред препятствия, които вече не можем да преодолеем. Той е на 37 години и искаме да бъдем разумни.“

Въпреки че Уитман даде ясна представа защо UFC 324 може да бъде последната битка за Гейджи, той подчерта, че екипът не я третира като сигурен мач за оттегляне. Треньорът иска боецът да бъде напълно отдаден на победата, а не да мисли за край на кариерата си.

„Това не е битка за оттегляне“, категоричен бе Уитман. „Когато става въпрос за такива битки, мисля, че всеки, който излиза за последен мач, печели в един от десет случая, защото вече се е предал мислено. Той не се е предал. Той беше в позиция, в която току-що бяхме претърпели нокаут, имахме насрочена битка за титла, предложиха му мач с Макс, но той не го искаше. Почти всички около него, включително и аз, му казахме: „Хей, това е възможност да излезеш и да направиш своето нещо на най-високо ниво“. Разбира се, когато ти кажат нещо, то никога не е гарантирано. Но Джъстин е от онези лоялни на компанията бойци, които винаги са правили най-доброто за организацията и за феновете. Той е боец на хората. Когато започна да работи с мен, целта му беше: „Всеки път, когато се бия, ако си купиш pay-per-view или билет за арената, ще бъдеш благодарен, че си го направил“. И той го постигна.“