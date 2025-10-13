Еди Хърн има човека, който може да победи Крауфорд

Еди Хърн заяви, че вярва, че има боксьора, който може да победи Терънс Крауфорд – това е Джарон Енис (с прякор Бутс). Според Хърн, Енис притежава стила, който може да надделее над непобедения шампион и е убеден, че той ще го направи. Промоутърът на Matchroom Boxing дори определи потенциалния сблъсък като „един от най-великите мачове на всички времена“.

Хърн не очаква Крауфорд (42-0, 31 KO) да се завърне на ринга преди края на 2026 г. – ако изобщо го направи. Дотогава той смята, че Енис (35-0, 31 KO) вече ще е победил Върджил Ортис младши, а вероятно и Себастиан Фундора.

След такива победи популярността на Енис ще нарасне неимоверно, което ще породи огромен интерес сред феновете към евентуален двубой между него и Крауфорд – стига американецът от Небраска да не се оттегли дотогава. В момента Терънс е финансово осигурен за цял живот след щедрите хонорари, които му изплати Турки Алалшик, но ако не се пенсионира, ще има силен обществен натиск да приеме двубой с Енис.

В средните категории (160–168 паунда) няма друг боец с подобна популярност, освен Канело Алварес, а реванш между Кроуфърд и мексиканската звезда изглежда малко вероятен – Канело не би искал да рискува второ унижение.

„Ако някой може да го победи, вярвам, че ние имаме човека, който ще го направи“, каза Еди Хърн пред TMZ Sport, визирайки Джарон Енис като боксьора, способен да детронира Терънс Кроуфърд.

Много фенове отдавна смятат, че Енис притежава „криптонитовия“ стил срещу Крауфорд – той може да прави всичко, което прави и Терънс, но има много по-агресивна и разнообразна офанзива. Докато Крауфорд разчита основно на единични и прецизни удари, Енис използва серии от мощни комбинации, насочени към нокаут. Стилът на Крауфорд е ефективен срещу боксьори, които се движат постоянно и печелят по точки, но Енис притежава „професионален“ стил, при който търси завършващ удар.

„Кроуфърд няма да се бие преди края на следващата година – ако изобщо се върне. Но този мач може да се превърне в един от най-великите в историята. И аз вярвам, че имаме човека, който може да победи шампиона. Ако Терънс иска истинско предизвикателство – да се подготви, защото Бутс идва“, каза Хърн.