  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

  • 13 окт 2025 | 18:44
  • 691
  • 0
Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

Юрген Клоп, бившият мениджър на Ливърпул, сподели в понеделник снимка в социалните мрежи с Габриела Сабатини, след като двамата сформираха двойка на турнир по падел.

Състезанието, което се проведе в събота в Майорка, събра известни личности от света на спорта, като германският треньор и бившата аржентинска тенисистка, посланик на събитието, не направиха изключение.

От другата страна на корта беше също толкова известна двойка: Тони Надал, спортен директор на мъжкия шампионат на Майорка, проведен през юни, и професионалната състезателка по падел Дениз Хофер.

