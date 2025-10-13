Неочаквана двойка: Клоп и Сабатини блестят на падел

Юрген Клоп, бившият мениджър на Ливърпул, сподели в понеделник снимка в социалните мрежи с Габриела Сабатини, след като двамата сформираха двойка на турнир по падел.

¡La dupla que nadie esperaba! 😎



🇦🇷 Gaby Sabatini y ⚽ Jürgen Klopp jugaron pádel juntos en el WTA de Mallorca.



Fue en el torneo que tiene a la mejor tenista argentina de la historia como embajadora principal 🔝 pic.twitter.com/17gAmPDAes — El Gráfico (@elgraficoweb) October 11, 2025

Състезанието, което се проведе в събота в Майорка, събра известни личности от света на спорта, като германският треньор и бившата аржентинска тенисистка, посланик на събитието, не направиха изключение.

От другата страна на корта беше също толкова известна двойка: Тони Надал, спортен директор на мъжкия шампионат на Майорка, проведен през юни, и професионалната състезателка по падел Дениз Хофер.