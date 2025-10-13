Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

38-годишната звезда на Интер Маями Лионел Меси поздрави националния отбор на Аржентина за достигането до полуфиналите на Световното първенство за младежи до 21 години през 2025 г., което се провежда в момента в Чили. В четвъртфиналния мач "албиселесте“ убедително победиха Мексико с 2:0.

"Поздравления, момчета, за достигането до полуфиналите и поздравления за Тото Силвети за гола му!“, написа Меси в социалните мрежи, добавяйки емоджита с аплодисменти и аржентинското знаме.

Аржентина ще се изправи срещу Колумбия на полуфиналите на 16 октомври. Франция и Мароко ще се изправят един срещу друг на полуфиналите. Финалът е насрочен за 20 октомври.

