Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

  • 13 окт 2025 | 15:21
38-годишната звезда на Интер Маями Лионел Меси поздрави националния отбор на Аржентина за достигането до полуфиналите на Световното първенство за младежи до 21 години през 2025 г., което се провежда в момента в Чили. В четвъртфиналния мач "албиселесте“ убедително победиха Мексико с 2:0.

"Поздравления, момчета, за достигането до полуфиналите и поздравления за Тото Силвети за гола му!“, написа Меси в социалните мрежи, добавяйки емоджита с аплодисменти и аржентинското знаме.

Аржентина ще се изправи срещу Колумбия на полуфиналите на 16 октомври. Франция и Мароко ще се изправят един срещу друг на полуфиналите. Финалът е насрочен за 20 октомври.

Снимки: Imago

