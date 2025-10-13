Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

След 30-годишна пауза вчера на писта “Дракон” отново се чу звука на двигателя на болида от Формула 3 на Стоян Апостолов. 77-годишният ветеран отново седна зад волана на автомобила от началото на 90-те години, за да върне времето назад.

“На 77 години, с онази добре позната искра в очите, Апостолов отново сложи каската, седна зад волана и върна времето назад - се казва в поста на писта “Дракон” във Фейсбук. - Малко регулировка на окачването, малко май, малко помощ от Слави Рупчев и както винаги - много усмивки и подкрепа от всички откачалки по моторните спортове, които бяха на съоръжението.

“Това не беше просто тест. Това беше възраждане. Символ. Урок, че страстта към моторните спортове няма възраст.”

Снимки: Sportal.bg