  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 147
  • 0
Стоян Апостолов отново зад волана на болид от Формула 3

След 30-годишна пауза вчера на писта “Дракон” отново се чу звука на двигателя на болида от Формула 3 на Стоян Апостолов. 77-годишният ветеран отново седна зад волана на автомобила от началото на 90-те години, за да върне времето назад.

Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4
Любо Руйков с още един успешен тест преди Формула 4

“На 77 години, с онази добре позната искра в очите, Апостолов отново сложи каската, седна зад волана и върна времето назад - се казва в поста на писта “Дракон” във Фейсбук. - Малко регулировка на окачването, малко май, малко помощ от Слави Рупчев и както винаги - много усмивки и подкрепа от всички откачалки по моторните спортове, които бяха на съоръжението.

“Това не беше просто тест. Това беше възраждане. Символ. Урок, че страстта към моторните спортове няма възраст.”

Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда
Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2
Снимки: Sportal.bg

