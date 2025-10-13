Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. Рабио под въпрос за гостуването на Исландия

Рабио под въпрос за гостуването на Исландия

  • 13 окт 2025 | 15:08
  • 125
  • 0
Рабио под въпрос за гостуването на Исландия

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио е под въпрос за днешното гостуване на националния отбор на Франция срещу Исландия от световните кваликации. Рабио беше титуляр и се разписа при победата на Франция над Азербайджан с 3:0 в мач от пресявките за Мондиал 2026 в петък.

30-годишният халф е пропуснал неделната тренировка на "петлите" и участието му в двубоя срещу Исландия тази вечер не е сигурно. Селекционерът Дидие Дешан потвърди, че Адриен Рабио е с лек здравословен пробем от мача с Азербайджан и не е взел участие във вчерашното занимание като превантивна мярка.

Франция оглавява временното класиране в група D с три успеха от три срещи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 1148
  • 0
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

  • 13 окт 2025 | 09:45
  • 1748
  • 11
Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Холанд се завръща по-рано в Манчестър

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 2575
  • 1
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 11365
  • 16
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10015
  • 1
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 2659
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 3129
  • 4
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 12277
  • 49
Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

Националите кацнаха в слънчевия Валядолид

  • 13 окт 2025 | 13:15
  • 2870
  • 12
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 5543
  • 17
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 7605
  • 4
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 10015
  • 1