Рабио под въпрос за гостуването на Исландия

Полузащитникът на Милан Адриен Рабио е под въпрос за днешното гостуване на националния отбор на Франция срещу Исландия от световните кваликации. Рабио беше титуляр и се разписа при победата на Франция над Азербайджан с 3:0 в мач от пресявките за Мондиал 2026 в петък.

30-годишният халф е пропуснал неделната тренировка на "петлите" и участието му в двубоя срещу Исландия тази вечер не е сигурно. Селекционерът Дидие Дешан потвърди, че Адриен Рабио е с лек здравословен пробем от мача с Азербайджан и не е взел участие във вчерашното занимание като превантивна мярка.

🤔 Adrien #Rabiot is doubtful after missing yesterday’s training due to a calf issue.https://t.co/TYqCfQkgqs — MilanReports (@MilanReportscom) October 13, 2025

Франция оглавява временното класиране в група D с три успеха от три срещи.